Umfrage: Hamburger sind ihrer Stadt verbunden

Hamburg (dpa/lno) –

Die Hamburgerinnen und Hamburger sind ihrer Stadt besonders stark verbunden. Bei einer nach Angaben des Instituts YouGov repräsentativen Umfrage zur regionalen Identität und Verbundenheit gaben 82 Prozent der in Hamburg lebenden Befragten an, mit ihrem Wohnort «eher stark» oder «sehr stark» verbunden zu sein – so viele wie nirgends sonst in Deutschland.

Auch bei der Frage nach der Verbundenheit zum Bundesland kam der Stadtstaat an der Elbe auf 81 Prozent starke oder eher starke Verbundenheit und damit im Länderranking ebenfalls auf den Spitzenplatz. Befragt wurden vom 27. Juni bis zum 9. Juli bundesweit 2.200 Personen online.

Verbundenheit der Hamburger zu Deutschland unterdurchschnittlich

Nach der Verbundenheit mit Deutschland gefragt, gaben sich die Hamburgerinnen und Hamburger eher zurückhaltend und belegten mit nur 67 Prozent den viertletzten Platz unter den 16 Ländern. Der bundesweite Durchschnitt lag bei 69 Prozent. Stärker fühlen sich die in Hamburg Befragten mit Europa verbunden: Mit 64 Prozent starker oder eher starker Verbundenheit belegt die Hansestadt in der Länderliste Platz fünf.

Mit dem eigenen Wohnort fühlen sich der Umfrage zufolge bundesweit 69 Prozent der Menschen stark oder eher stark verbunden. Nach Hamburg die meisten in Brandenburg (79 Prozent) und Sachsen-Anhalt (78), am wenigsten in Rheinland-Pfalz (65), Nordrhein-Westfalen (63) und dem Saarland (62).

Die höchste Verbundenheit mit Deutschland wird demnach von 78 Prozent der Befragten in Mecklenburg-Vorpommern empfunden – gefolgt von Rheinland-Pfalz (77) und Bremen (74). Noch weniger verbunden mit Deutschland als in Hamburg fühlten sich nur die Menschen in Thüringen, Schleswig-Holstein (beide 66) und in Sachsen (62).