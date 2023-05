Umfrage bestätigt Führung der SPD vor der CDU

Bremen (dpa/lni) –

Fünf Tage vor der Bürgerschaftswahl sieht eine weitere aktuelle Umfrage die SPD in Bremen als stärkste Kraft. Die Bremer Regierungskoalition aus SPD, Grünen und Linke könne demnach die Mehrheit im Bremer Senat behalten. Das geht aus einer am Dienstag veröffentlichten repräsentativen Umfrage des Meinungsforschungsinstituts Insa im Auftrag der «Bild» hervor. Während die SPD 30 Prozent der Stimmen erhalte, kämen die Grünen auf 12 und die Linke auf 9 Prozent. Gemeinsam erreichten sie 51 Prozent der Stimmen.

Auf Rang zwei landete mit 28 Prozent die CDU. Auch die FDP (sechs Prozent) und die Bürger in Wut (acht Prozent) zögen demnach in die Bürgerschaft ein. Die AfD ist wegen konkurrierender Kandidatenlisten nicht zur Wahl zugelassen.

Im kleinsten Bundesland Deutschlands wird am Sonntag (14. Mai) ein neues Landesparlament gewählt. Bei der Wahl 2019 war erstmals die CDU stärkste Partei geworden. Jedoch hielt sich die SPD in einem für Westdeutschland einmaligen Bündnis mit Grünen und Linkspartei an der Regierung. Diesmal will die SPD mit Bürgermeister Andreas Bovenschulte stärkste Kraft werden.

Wahlumfragen sind generell mit Unsicherheiten behaftet. Unter anderem erschweren nachlassende Parteibindungen und immer kurzfristigere Wahlentscheidungen den Meinungsforschungsinstituten die Gewichtung ihrer erhobenen Daten. Grundsätzlich spiegeln Umfragen nur das Meinungsbild zum Zeitpunkt der Befragung wider und sind keine Prognosen für den Wahlausgang.