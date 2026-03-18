Umfrage: Alleinerziehende psychisch stärker belastet

Hannover (dpa) –

Alleinerziehende Eltern stehen einer Umfrage zufolge unter deutlich höherem psychischen Druck als Eltern in Paarbeziehungen. Nach Angaben der Kaufmännischen Krankenkasse (KKH) fühlt sich eine Mehrheit von 61 Prozent der Alleinerziehenden durch die alleinige Verantwortung stark belastet. Bei zusammenlebenden Eltern ist es demnach nur knapp ein Drittel.

Die KKH hatte in einer nach eigenen Angaben repräsentativen Online-Befragung im Februar bundesweit rund 1.000 Eltern befragt, darunter 800 gemeinsam erziehende Mütter und Väter sowie 175 Alleinerziehende.

Alleinerziehende sind besonders gefährdet

Auch finanzielle Sorgen spielten bei Ein-Eltern-Familien eine größere Rolle, teilte die KKH mit. So gab etwa die Hälfte der Alleinerziehenden an, sich stark um ihre wirtschaftliche Situation zu sorgen – gegenüber 36 Prozent der Elternpaare. Insgesamt berichteten rund zwei Drittel der Alleinerziehenden von häufigem Stress im Alltag und Beruf. Bei Paarfamilien war es knapp die Hälfte.

Die Ärztin und Psychiatrie-Expertin der KKH, Aileen Könitz, wertete die Ergebnisse als Warnsignal. Dauerhafter Stress könne die Gesundheit beeinträchtigen und etwa zu Erschöpfung, Depressionen oder Angststörungen führen. Alleinerziehende seien aufgrund der alleinigen Verantwortung und zusätzlicher Belastungen besonders gefährdet, erklärte sie.

Auch Einsamkeit kann die psychische Gesundheit beeinträchtigen

Ein weiterer Risikofaktor ist der Umfrage zufolge fehlende soziale Unterstützung. Mehr als ein Drittel der Alleinerziehenden fühle sich dadurch stark belastet. Auch Einsamkeit könne die psychische Gesundheit beeinträchtigen und einen Kreislauf aus Rückzug und zunehmender Belastung verstärken, teilte die Expertin mit.