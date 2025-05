Umbau des Schwanenquartiers hat begonnen

Schwäne haben eine jahrhundertelange Tradition in Hamburg. (Archivbild) Marcus Brandt/dpa

Hamburg (dpa/lno) –

Am Eppendorfer Mühlenteich im Hamburger Norden hat der Umbau des Schwanenquartiers begonnen. Bis 2027 soll an der Erikastraße ein neues Mehrzweckgebäude entstehen, wie das Bezirksamt Hamburg-Nord mitteilte. Nach früheren Angaben des Grünen-Kreisverbands Hamburg-Nord soll der Neubau rund 6,6 Millionen Euro kosten.

Der Eppendorfer Mühlenteich bildet das traditionelle Winterquartier der Hamburger Alsterschwäne. Im neuen Gebäude sollen die Schwäne behandelt und im Fall von Verletzungen untergebracht werden können. Zudem sollen Land- und Wasserfahrzeuge einen Platz finden. Bisher wurden die Schwäne etwa bei Fällen von Vogelgrippe in provisorischen Zelten untergebracht. Während der Arbeiten am Mühlenteich arbeitet das Schwanenwesen primär von seiner Wildtierstation in Hamburg-Wellingsbüttel aus.

Die Alsterschwäne gelten als eines der Wahrzeichen Hamburgs. Sie werden seit Jahrhunderten in der Hansestadt gehegt und gepflegt. Dafür wurde mit dem Hamburger Schwanenwesen 1674 eigens eine städtische Dienststelle mit dem Amt des Schwanenvaters eingeführt.