Oldenburg (dpa/lni) –

In Oldenburg sind an der Hunte 70 Bäume gefällt worden. Dabei handelte es sich laut einem Stadtsprecher um eine Vorsichtsmaßnahme, wie er am Freitag nach der Aktion mitteilte. Die Bäume standen demnach an einer Deichböschung, bei der der Boden so aufgeweicht war, dass sie drohten umzustürzen. Das hätte Schaden am Deich verursachen können. Die Bäume seien händisch mit Kettensägen gefällt worden, hieß es weiter.