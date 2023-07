UKSH: Einigung über Grundzüge zur Krankenhausreform positiv

Kiel (dpa/lno) –

Das Universitätsklinikum Schleswig-Holstein (UKSH) hat die Einigung von Bund und Ländern über die Grundzüge der Krankenhausreform positiv aufgenommen. Leistungsgruppen, Vorhaltefinanzierung und Versorgungslevel sowie die überregionale Koordination durch Universitätskliniken seien die zentralen Bausteine der Reform. Sie würden maßgeblich dazu beitragen, die Qualität der Patientenversorgung in Schleswig-Holstein zu verbessern, teilte der Vorstandschef des UKSH, Jens Scholz, am Dienstag mit.

«Mit der Einigung zur Krankenhausreform ist der Weg frei für eine Versorgung, die sich den aktuellen Herausforderungen stellt und eine bessere Medizin für alle Patientinnen und Patienten ermöglicht», so der Professor. Wichtig sei jetzt, die Eckpunkte konsequent gesetzlich zu verankern und umzusetzen, damit Versorgungsangebote auf personell und technisch adäquat ausgestattete Kliniken konzentriert werden.

Das UKSH begrüßte auch die Initiative des Bundes zur Einteilung von Krankenhäusern nach Versorgungsleveln. Das werde zu mehr Transparenz und Orientierung führen.

Schleswig-Holstein hatte sich bei der am Montag vereinbarten Neuaufstellung der Kliniken in Deutschland als einziges Bundesland enthalten. Bayern sagte Nein zu den Grundzügen, alle anderen Bundesländer stimmten zu. Gesundheitsministerin Kerstin von der Decken (CDU) begründete die Enthaltung mit offenen Fragen und wurde dafür in Kiel scharf kritisiert. Ex-Gesundheitsminister Heiner Garg (FDP) sprach am Dienstag von einer krassen Fehlentscheidung. Von der Decken fehle die notwendige politische Erfahrung. In Schleswig-Holstein werde es nach der Reform in den nächsten zehn Jahren weniger vollstationäre Kliniken geben, die Versorgungsqualität aber steigen, äußerte sich Garg überzeugt.

Auch der SPD-Fraktionsvorsitzende Thomas Losse-Müller sprach von einer krassen Fehlleistung der Ministerin. «Von der Decken hat keine aktuelle Krankenhausplanung, keinen Plan und auch keine Idee von der Zukunft der Struktur im Land entwickelt. Offensichtlich hat die Einarbeitungszeit nicht ausgereicht.» Schleswig-Holstein habe sich durch dieses Vorgehen in den Verhandlungen isoliert. «Das ist ein bitteres Ergebnis des Prozesses und ein verheerendes Zeugnis für die Gesundheitsministerin nach einem Jahr im Amt.»

Bund und Länder hatten sich am Montag auf Grundzüge für eine Neuaufstellung der Kliniken in Deutschland verständigt. Über den Sommer soll ein Gesetzentwurf erarbeitet werden. Die Reform soll zum 1. Januar 2024 in Kraft treten. Die Pläne sehen vor, das Vergütungssystem mit Pauschalen für Behandlungsfälle zu ändern, um Krankenhäuser von finanziellem Druck zu immer mehr Fällen zu lösen. Daher sollen sie einen großen Anteil der Vergütung allein schon für das Vorhalten von Leistungsangeboten bekommen.