Ukrainischer Boxer hat sich Armee angeschlossen

Hamburg (dpa) –

Der ukrainische Schwergewichtler Igor Schewadsuzkij vom Hamburger ECB-Boxstall hat sich der Armee angeschlossen, um sein Heimatland gegen die russische Invasion zu verteidigen. Das gab die EC Boxpromotion am Montag in der Hansestadt bekannt. «Uns geht es bisher gut. Es ist eine schwierige Zeit für die Ukraine und ihr Volk, aber wir werden das alle gemeinsam durchstehen», wurde der 31-Jährige in der Mitteilung seines Boxstalls zitiert.

«Wir befinden uns in unserem eigenen Land. Unsere Häuser, Familien, Kinder und Freunde sind hier! Wir werden das, was uns lieb ist, um jeden Preis verteidigen», meinte Schewadsuzkij zur aktuellen Lage.

Es sei «natürlich gefährlich, dass Igor an der ukrainischen Front kämpft, aber ich denke, dass es richtig ist, sein Land zu verteidigen», sagte Promoter Erol Ceylan. Er selbst hat in Hamburg Unterkünfte für Frauen und Kinder bereitgestellt. «Wir werden unser Bestmögliches tun, damit die humanitäre Katastrophe so gering wie möglich ausfällt», sagte er.

Auch Schwergewichtler Christian Hammer will seinen Beitrag und damit Hilfe leisten. Der gebürtige Rumäne habe in seiner Heimat die von ihm betriebenen Ferienwohnungen bereitgestellt und kostenfrei Familien mit Kindern aus der Ukraine aufgenommen, hieß es in der Mitteilung.