Ukrainische Sternsinger danken für Hilfe aus Hamburg

Hamburg (dpa/lno) –

Ukrainische Sternsinger haben sich für die Hilfsleistungen aus Hamburg für ihre seit bald einem Jahr unter dem russischen Angriffskrieg leidende Heimat bedankt. In bunte Trachten gekleidet, sangen die rund 30 Kinder und Jugendlichen am Donnerstag im Rathaus ukrainische Weihnachtslieder. Empfangen wurden sie von Bürgerschaftspräsidentin Carola Veit. Der Dank gelte allen Hamburgerinnen und Hamburgern, teilte das ukrainische Generalkonsulat mit. Bei den teilnehmenden Kindern und Jugendlichen handele es sich ausnahmslos um Kriegsflüchtlinge, die seit dem russischen Angriff Ende Februar vergangenen Jahres in Hamburg Schutz gefunden hatten. Auch Generalkonsulin Iryna Tybinka nahm an der Veranstaltung teil.