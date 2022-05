Ukraine-Profi hält sich bei Holstein Kiel fit

Ein Fußballspieler ist am Ball. Jens Büttner/dpa-Zentralbild/ZB/Symbolbild

Fußball-Zweitligist Holstein Kiel bietet einem geflüchteten Profi-Fußballer aus der Ukraine eine Trainingsmöglichkeit. Wie der Club am Dienstag mitteilte, wird Denis Miroschnitschenko bis zum Saisonende bei den Norddeutschen trainieren. Der 27 Jahre alte Rechtsverteidiger steht beim ukrainischen Erstligisten FK Oleksandrija unter Vertrag, spielte mit dem Club 2019 in der Europa League gegen den VfL Wolfsburg und floh zuletzt mit seinen Eltern und seiner Verlobten vor dem Angriff der russischen Armee auf seine Heimat.

Miroschnitschenkos Vater ist erkrankt und befindet sich aktuell in einem Krankenhaus in Hamburg. Der Abwehrspieler nahm über seinen Berater Kontakt zu den Kielern auf, um sich bei der KSV fithalten zu können. Dieser Bitte entsprach die sportliche Leitung um Geschäftsführer Uwe Stöver. «Ich bin dankbar, dass mir die Teilnahme am Training ermöglicht wird», sagte der 27-Jährige.