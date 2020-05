UKE will tausende Kinder in Hamburg auf Corona testen

Eine Frau zeigt in einem Labor einen Test für das neuartige Coronavirus. Foto: Sebastian Gollnow/dpa/Symbolbild

Hamburg (dpa/lno) – Das Universitätsklinikum Hamburg-Eppendorf (UKE) will tausende Kinder in Hamburg auf das neuartige Coronavirus testen. Damit solle unter anderem herausgefunden werden, inwieweit Kinder die Krankheit an Erwachsene weitergeben. Einen entsprechenden Bericht des «Hamburger Abendblatts» bestätigte eine UKE-Sprecherin der Deutschen Presse-Agentur am Mittwoch. Details zu der Studie sollten am Donnerstag bekanntgegeben werden. Laut «Abendblatt» sollen insgesamt 6000 Kinder getestet werden.