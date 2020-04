UKE: Lockerung der Corona-Auflagen noch im April möglich

Hamburg (dpa/lno) – Der Leiter der Klinik für Intensivmedizin am Universitätsklinikum Eppendorf (UKE) hat eine Lockerung der Corona-Auflagen noch in diesem Monat empfohlen. «Ich denke schon, dass im April definitiv hier eine Lockerung erfolgen muss», sagte Prof. Stefan Kluge am Mittwoch in Hamburg. Man müsse das sehr dosiert machen, warnte er. Aber «man muss langsam damit anfangen». Kluge sagte: «Ich glaube, wir sind uns alle einig, dass das nicht monatelang aufrechterhalten werden kann mit der Kontaktsperre.»

Die Ministerpräsidenten der Länder und Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) wollen sich am Mittwoch nach Ostern in einer Telefonkonferenz über das weitere Vorgehen austauschen. Kluge sagte, jetzt müsse über eine Exit-Strategie nachgedacht werden «und es kann auch sein, dass die regional sehr unterschiedlich aussieht».

Der UKE-Transfusionsmediziner Sven Peine riet einzelnen Betroffenen unterdessen von Antikörper-Tests nach einer Infektion mit dem neuen Coronavirus ab. «Für den Einzelnen bergen diese Tests noch keinen wirklichen unmittelbaren Nutzen», sagte der Leiter des Instituts für Transfusionsmedizin. Vielmehr seien sie wichtig, um Infektionsketten zu erkennen und «um zu schauen, wo Infektionen entstanden sind – beispielsweise in Altenheimen». Außerdem sollen sie Aufschluss über die Verbreitung des Virus geben.

Der Test findet nach Angaben des Mediziners Antikörper, die der Körper als Reaktion auf das Virus gebildet hat. Er könne helfen, Verläufe nachzuvollziehen. Die Antikörper-Bildung beginne fünf Tage bis drei Wochen nach dem Erkrankungsbeginn. Am UKE würden verfügbare Testsysteme auf ihre Qualität validiert.

Die UKE-Virologin Prof. Marylyn Addo rechnet spätestens in zwei Monaten mit ersten Zwischenergebnissen zur Wirksamkeit des Ebola-Medikaments Remdesivir gegen Covid-19. «Es sind kontrollierte Studien, da müssen wir ungefähr noch sechs bis acht Wochen warten, bis wir die ersten Signale oder Zwischenanalysen über die Wirksamkeit vorliegen haben», sagte die Leiterin der Infektiologie. Sie verwies darauf, dass es sich um multinationale Studien mit mehreren Tausend Patienten handele.

Auch das UKE habe in der vergangenen Woche mit Tests dazu begonnen. «Es ist jetzt bei unseren ersten Patienten eingesetzt worden, es ist sehr gut vertragen worden», sagte Addo. Gleiches gelte für das Malariamittel Hydrocycloroquin.