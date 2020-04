UKE-Experten: In der Corona-Krise keine Gefahr für Psyche

Blick auf den Eingangsbereich des Universitätsklinikums Hamburg-Eppendorf (UKE). Foto: Bodo Marks/dpa/Archivbild

Hamburg (dpa/lno) – Experten der Kinder- und Erwachsenenpsychiatrie am Universitätsklinikum Hamburg-Eppendorf (UKE) sehen in der Corona-Krise keine größere Gefahr für die Psyche der Menschen. «Das ist eine Umstellung, Unbequemlichkeit für viele, aber keine Extremsituation», sagte der Direktor der Klinik und Poliklinik für Psychiatrie und Psychotherapie, Prof. Jürgen Gallinat, am Mittwoch in Hamburg. Sein Kollege und Leiter der Klinik für Kinder- und Jugendpsychiatrie, Prof. Michael Schulte-Markwort, betonte, die große Mehrheit der Kinder, Jugendlichen und Familien bewältigten die Ausgangsbeschränkungen und Kontaktverbote gut. Beide Experten rieten den Menschen, ihren vor der Corona-Krise gewohnten Tagesablauf beizubehalten und den Tag zu strukturieren.