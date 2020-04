UKE befürchtet zweite Corona-Infektionswelle im Herbst

Burkhard Göke sitzt bei einer Pressekonferenz. Foto: Markus Scholz/dpa/Archivbild

Hamburg (dpa/lno) – Der Vorstandschef des Universitätsklinikums Eppendorf (UKE), Burkhard Göke, befürchtet eine zweite Corona-Infektionswelle im Herbst dieses Jahres. Sie könnte nach den Sommermonaten, «wenn die Erkältungsjahreszeit kommt», ausbrechen, sagt Göke am Mittwoch in Hamburg. «Wir machen uns sehr große Sorgen zur Logistik der Diagnostik.» Wenn in der zentralen Notaufnahme dann viele Patienten mit Erkältungskrankheiten sitzen, werde das UKE gehalten sein, bei jedem einen Abstrich vorzunehmen, möglicherweise dann nochmals im Intervall. «Wir haben jetzt bis an die Grenze der Verfügbarkeit unsere diagnostischen Möglichkeiten ausgeschöpft», mahnte Göke.

Des weiteren sorge ihn, dass im Herbst auch die Influenza-Welle losgeht, ergänzte der ärztliche Direktor des UKE. Die Vorstellung, dass sich eine – durchaus belastende – Influenza-A-Infektion dann paare mit einer Covid-19-Infektion, bereite ihm Kopfzerbrechen.

Das Klinkum mit 12 000 Mitarbeitern sei wegen der Pandemie so gesteuert worden, dass die Bettenbelegung derzeit bei 60 bis 65 Prozent liegt, ergänzte Göke. Für die Corona-Behandlungen seien alle Personalressourcen durch Nachschulungen von Mitarbeitern gehoben worden. Denn bei Ausbrüchen auf Stationen müssten nicht nur die infizierten Patienten, sondern auch die Mitarbeiter isoliert und unter Quarantäne gestellt werden. Bei einer zweiten Corona-Welle könnten 20 bis 30 Prozent des qualifizierten Personals, weil selbst infiziert, nicht an Bord sein, prognostizierte Göke.