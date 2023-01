Fegebank eröffnet Neubau für Forschungstierhaltung am UKE

Hamburg (dpa/lno) –

Nach mehr als drei Jahren Bauzeit hat das Universitätsklinikum Hamburg-Eppendorf (UKE) am Freitag ein neues Gebäude für seine Forschungstierhaltung eröffnet. Zusammen mit Vertretern des Klinikums und der beteiligten Baufirmen durchschnitt Wissenschaftssenatorin Katharina Fegebank (Grüne) ein blaues Band vor dem Eingang des Neubaus. Die Tiere sollen erst in den kommenden Monaten aus dem alten Gebäude in das neue gebracht werden. Dort können nach Angaben des UKE rund 12.000 Versuchstiere gehalten werden.

Das UKE stehe für den bestmöglichen Umgang mit Forschungstieren, sagte Fegebank. Tierversuche seien für die Wissenschaft und die Gesellschaft ein Dilemma: Auf der einen Seite gebe es die Hoffnung auf neue Therapien und Medikamente, auf der anderen Seite stehe der Schutz der Tiere. Ohne Studien an Tieren wäre die schnelle Entwicklung des Corona-Impfstoffs nicht möglich gewesen, auch Patienten mit Krebs und Aids hätten kaum Perspektiven, sagte Fegebank.

Der Hamburger Senat hatte Ende 2017 rund 31 Millionen Euro für das Bauprojekt zur Verfügung gestellt. In der Abteilung des UKE wurden 2021 knapp 39.000 Tiere gehalten. 98,8 Prozent waren nach Angaben des Senats Mäuse, der Rest Ratten sowie wenige Meerschweinchen, Kaninchen, Frettchen, Schafe, Schweine und Krallenfrösche.