UHC-Herren ziehen ins Hallenhockey-Finale ein

Frankfurt/Main (dpa/lno) –

Die Herren des Uhlenhorster HC stehen erstmals seit ihrem Titelgewinn 2018 wieder im Endspiel der deutschen Hallenhockey-Meisterschaft. Die Hamburger gewannen ihr Halbfinale in Frankfurt am Main gegen den Südmeister TSV Mannheim Hockey mit 4:3 nach Penaltyschießen.

Die Entscheidung besorgte Luis Bernstein, der als insgesamt zehnter Schütze einen Siebenmeter nach Foulspiel verwandelte. «Es hätte nicht sein gemusst, dass es so eng wird», sagte UHC-Torschütze Nicolas Proske. «Das war ein Spiel auf Augenhöhe, aber heute war das Glück auf unserer Seite.»

UHC gibt 2:0-Führung aus der Hand

Beim 3:3 (1:0) in der regulären Spielzeit hatten die Hamburger zuvor eine 2:0-Führung nach Toren des ehemaligen Nationalspielers Constantin Staib (15.) und Proske (48.), der gegen seinen ehemaligen Verein traf, verspielt. Denn Mannheim drehte die Partie durch zwei Strafeckentore von Emil Könönen (49.) und Dario Benke (51.) sowie einem Treffer von Alvaro Tello (57. Minute). Den 3:3-Ausgleich besorgte dann Liam Holdermann 55 Sekunden vor Schluss.

Im Finale trifft der Nordzweite UHC nun am Sonntag (14.45 Uhr) auf den Mannheimer HC. Der Südzweite hatte sich zuvor nach einem 5:5 (2:2) in der regulären Spielzeit ebenfalls im Penaltyschießen mit 1:0 gegen Uhlenhorst Mülheim durchgesetzt.