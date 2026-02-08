UHC-Herren gewinnen die deutsche Hallenhockey-Meisterschaft

Frankfurt/Main (dpa/lno) –

Die Herren vom Uhlenhorster HC sind zum vierten Mal deutscher Hallenhockey-Meister. Die Hamburger gewannen heute das Finale in Frankfurt/Main mit 5:4 (3:1) gegen den Mannheimer HC. Den Siegtreffer vor 4112 Zuschauern besorgte Constantin Staib in der 58. Minute. «Wir hatten häufig die Oberhand, machen dann aber die Tore nicht», sagte Staib und ergänzte: «Wir haben immer weiter gemacht. Am Ende war es irgendwo ein Glücksball.»

UHC vergibt zuvor eine 4:2-Führung binnen einer Minute

Zuvor hatte der UHC eine 4:2-Führung mit zwei Gegentoren in der 57. Minute nach eigenen Treffern von Henri de Cuvry (2.), Liam Holdermann (7.), Fabio Reinhard (30.) und Luis Bernstein (56./Siebenmeter) verspielt. Im Halbfinale am Samstag hatte sich der Nordzweite nach einem 3:3 in der regulären Spielzeit mit 4:3 im Penaltyschießen gegen den TSV Mannheim Hockey durchgesetzt.