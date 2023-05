UHC-Damen werfen Titelverteidiger Düsseldorf raus

Hamburg (dpa/lno) –

Den Hockey-Damen vom UHC Hamburg ist im Kampf um die deutsche Feldmeisterschaft eine große Überraschung gelungen. Die Mannschaft von Trainer Johannes Persoon warf am Samstag Titelverteidiger Düsseldorfer HC im Viertelfinale aus dem Rennen. Die Hamburgerinnen feierten nach dem 4:3 vor einer Woche mit dem 5:2 (1:1) nach Shootout den zweiten Sieg in der Best-of-three-Serie.

Die Endrunde, die in zwei Wochen in Mannheim ausgetragen wird, erreichte auch der Club an der Alster, der gegen den HTHC nach dem 6:2 in der ersten Partie ein 5:0 (1:0) folgen ließ. Im Halbfinale trifft der UHC auf den Mannheimer HC. Alster bekommt es mit Rot-Weiss Köln zu tun.

Die Entscheidung in den beiden Hamburger Viertelfinal-Paarungen bei den Herren muss unterdessen jeweils im dritten Vergleich am Sonntag fallen. Dem HTHC gelang nach der 1:2-Niederlage vor einer Woche gegen den Hamburger Polo am Samstag mit dem 1:0-Sieg der Ausgleich. Der UHC setzte sich mit 10:9 (2:2) im Shootout gegen den Club an der Alster durch, der in der ersten Begegnung mit 3:1 triumphiert hatte.