Elze (dpa/lni) –

Bei einem Unfall mit einem Auto ist ein Fußgänger in Elze (Landkreis Hildesheim) schwer verletzt worden. Der 60-jährige Mann überquerte am Dienstag gerade die Straße auf Höhe eines Fußgängerüberweges, wie die Polizei mitteilte. Dabei habe ihn der 42-jährige Autofahrer übersehen und angefahren. Der 60-Jährige wurde zu Boden geschleudert und in ein Krankenhaus gebracht.