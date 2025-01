Übersee-Club-Präsident ruft zu Einsatz für Gemeinwesen auf

Harald Vogelsang will nach eigener Aussage Einsatz für das Gemeinwesen. (Archivbild) Axel Heimken/dpa

Hamburg (dpa/lno) –

Der Präsident des Übersee-Clubs, Harald Vogelsang, hat die Mitglieder des Hamburger Vereins aufgerufen, sich für das Gemeinwesen einzusetzen. «Wir können und wir sollten auch unser Land und die Zukunft mitgestalten», sagte Vogelsang am Abend während einer Rede im Hotel «Atlantic» in Hamburg. Das bedeute auch, sich mehr als bislang für das Gemeinwesen einzusetzen. «Wir waren alle ein bisschen bequem.» Diese Selbstkritik akzeptiere er. In Zukunft werde das nicht mehr gehen. Zuvor sprach Vogelsang unter anderem über die Weltlage, die sich verschlechtert habe.

Wesentliche Ziele des 1922 gegründeten Übersee-Clubs sind nach dessen Angaben die Förderung des demokratischen Staatswesens, der Toleranz und der Völkerverständigung. Bekannt ist der Club für prominente Redner. Neben nahezu allen Bundespräsidenten und Kanzlern waren bereits Persönlichkeiten wie der britische Ökonom John Maynard Keynes, der ehemalige französische Präsident Charles de Gaulle und der frühere UN-Generalsekretär Boutros Boutros-Ghali zu Gast