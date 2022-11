Überschuldungsquote sinkt in Niedersachsen und Bremen

Hannover/Neuss (dpa/lni) –

In Niedersachsen und Bremen ist die Zahl der überschuldeten Verbraucherinnen und Verbraucher gesunken. Das geht aus dem von der Wirtschaftsauskunftei Creditreform am Dienstag in Neuss vorgestellten «Schuldneratlas Deutschland 2022» hervor. Von einer Überschuldung spreche man, wenn Verbraucher ihre Schulden über einen längeren Zeitraum nicht mehr zurückzahlen können.

In Niedersachsen sank die Überschuldungsquote – also der Anteil der überschuldeten Verbraucher gemessen an der Gesamtzahl der Volljährigen – seit dem vergangenen Jahr um 0,4 Prozentpunkte auf 8,62 Prozent. Damit leben dort aktuell rund 570.000 überschuldete Menschen – 26.000 weniger als noch um Jahr 2021. In Bremen sank der Wert um 0,35 Prozentpunkte auf 12,46 Prozent. Das ergibt insgesamt 70.000 Menschen und damit etwa 2000 weniger als im Vorjahr. Bundesweit sank die Quote um 0,38 Prozentpunkte auf 8,48 Prozent, was in etwa 5,9 Millionen Menschen entspricht. Bremen hat im Bundesvergleich die höchste Überschuldungsquote, Niedersachsen liegt auf Rang sieben. Der niedrigste Wert wurde in Bayern gemessen.

Der bundesweite Rückgang der Zahl überschuldeter Verbraucher und Verbraucherinnen sei nach Angaben der Wirtschaftsauskunftei zu einem Teil auf die Corona-Pandemie zurückzuführen. Staatliche Hilfsprogramme, eingeschränkte Konsummöglichkeiten und eine vorherrschende Vorsicht beim Ausgeben von Geld hätten die Überschuldungsquote sinken lassen. Trotz des aktuell positiven Trends gehe man allerdings davon aus, dass die Überschuldungszahlen durch den Krieg in der Ukraine in den kommenden Monaten wieder steigen werden.