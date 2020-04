Übers Auto geschleudert: Motorradfahrer stirbt

Ein Kreuz zur Erinnerung an einen Verkehrstoten steht an einer Landstraße. Foto: Julian Stratenschulte/dpa/Symbolbild

Haren (dpa/lni) – Ein 24-Jähriger ist mit seinem Motorrad in Haren (Landkreis Emsland) von einem Auto erfasst und tödlich verletzt worden. Der 24-Jährige habe Vorfahrt gehabt, als ihn der zwei Jahre ältere Autofahrer mit seinem Wagen rammte, teilte die Polizei am Samstag mit. Der Motorradfahrer sei von der Wucht des Aufpralls über das Auto geschleudert worden und trotz eines Notarzteinsatzes noch an der Unfallstelle gestorben. Der Autofahrer und sein Begleiter erlitten den Angaben zufolge leichte Verletzungen.

