Überraschender Weggang: Zieler will 96 «nicht im Weg stehen»

Hannover (dpa) –

Fußball-Weltmeister Ron-Robert Zieler hat seinen überraschenden Weggang von Hannover 96 auch mit dem großen personellen Umbruch bei seinem langjährigen Club begründet.

«Hier wird ein neues Kapitel aufgeschlagen. Mit frischen Impulsen, neuen Gesichtern und einer veränderten Ausrichtung. Das gehört im Fußball dazu, das respektiere ich. Diesem Neuanfang wollte ich nicht im Weg stehen und vielleicht sogar zum Problem werden, dafür bedeutet mir 96 zu viel», wird Zieler in einer ausführlichen Begründung zitiert, die der Zweitligist auf seiner Internetseite veröffentlicht hat. «Nun hat der Club die Möglichkeit, einen wirklich klaren und konsequenten Schnitt zu machen – auch mit Blick auf die Hierarchie in der Mannschaft.»

Der 36 Jahre alte Torwart war am Montagabend zum Bundesliga-Aufsteiger 1. FC Köln zurückgekehrt, für den er bereits in seiner Jugend und in der Saison 2020/21 spielte. Für Hannover war Zieler insgesamt elf Jahre aktiv. Mit 382 Pflichtspielen für 96 steht er auf Platz sechs der Rangliste, die die Spieler mit den meisten Einsätzen für den Club notiert.

«Ich glaube, jeder weiß, was mir Hannover und ganz besonders Hannover 96 bedeuten. Hier bin ich heimisch geworden, habe Freunde gefunden und ich verbinde viele entscheidende Momente meiner Karriere mit diesem Club», sagte Zieler.

Als Nachfolger möchten die 96er den deutschen U21-Nationalspieler Nahuel Noll von 1899 Hoffenheim ausleihen. Der Torwart spielte in der vergangenen Saison ebenfalls auf Leihbasis für die SpVgg Greuther Fürth. Noll wäre bereits der 15. Neuzugang in diesem Sommer. Gleichzeitig gaben die Niedersachsen inklusive Zieler auch schon 15 Spieler ab. Es ist der größte personelle Umbruch in der Vereinsgeschichte.