Überprüfung des Husumer Sperrwerks hat begonnen

Husum (dpa/lno) – Am Husumer Sperrwerk haben am Montag die Arbeiten für eine große Bauwerksprüfung begonnen. In einem ersten Schritt würden Querträger verlegt, in denen insgesamt 140 sogenannte Rohrnadeln verankert würden, sagte der Pressesprecher des Landesbetriebs für Küstenschutz, Nationalpark und Meeresschutz (LKN), Hendrik Brunckhorst. Am 26. April werde dann ein etwa 1000 Tonnen schwerer Mobilkran die Sperrwerkstore für ihre Überprüfung aus ihrer Verankerung haben, sagte Brunckhorst. Jedes der Sperrwerkstore wiegt den Angaben zufolge rund 65 Tonnen.

Das Sperrwerk wird nach Angaben des LKN jährlich von Tauchern überprüft. In größeren Abständen müssten die Sperrwerkskammer, die drei Torpaare und ihre Lager aber auch trocken inspiziert und gegebenenfalls instandgesetzt werden, sagte der LKN-Sprecher. Die Arbeiten sollen voraussichtlich am 11. Juni dieses Jahres abgeschlossen sein.

