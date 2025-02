Übernachtungsrekord in Bremen

Bremen (dpa/lni) –

Die Zahl der Übernachtungen in Bremen hat im vergangenen Jahr einen Höchststand erreicht. Das teilte die Wirtschaftsförderung Bremen mit. Demnach wurden in der Stadt fast 2,5 Millionen Übernachtungen gezählt, das waren 5,5 Prozent mehr als im Vorjahr. Im gesamten Bundesland – Bremen und Bremerhaven – stieg die Zahl auf mehr als 2,9 Millionen Übernachtungen. Dies ist ein Plus um vier Prozent im Vergleich zum Vorjahr.

«2024 war das erfolgreichste Jahr in der Geschichte unseres Tourismus», sagte Bremens Wirtschaftssenatorin Kristina Vogt (Die Linke) laut Pressemitteilung. Bremens Attraktivität als Reiseziel wachse. Die Politikerin verwies darauf, dass auch etwa 35 Millionen Tagesbesuche in der Stadt gezählt wurden.

Mehrheit der Touristen aus Deutschland

«Der Tourismus ist längst ein zentraler Wirtschaftsfaktor für Bremen, sichert über 30.000 Existenzen und bringt jährlich 1,8 Milliarden Euro Brutto-Umsatz für Handel und Gastgewerbe», so die Senatorin. Nach Angaben der Wirtschaftsförderung Bremen reisten rund achtzig Prozent der Übernachtungsgäste in der Stadt Bremen aus Deutschland an die Weser und blieben im Schnitt zwei Nächte.

Im laufenden Jahr will die Wirtschaftsförderung an den Erfolg anknüpfen und verweist auf viele geplante Veranstaltungen. Zudem soll es Angebote geben, damit Geschäftsreisende nach ihrer Dienstreise in Bremen noch privaten Urlaub anhängen. Auch für Menschen, die ihre Arbeit an einen Urlaubsort verlegen wollen, sollen Angebote erstellt werden. Die WFB Wirtschaftsförderung Bremen GmbH ist im Auftrag des Bundeslandes für die Entwicklung des Wirtschafts- und Erlebnisstandortes Bremen zuständig.