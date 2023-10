Überflutung auf Fehmarn: Zehn Menschen von Booten gerettet

Fehmarn (dpa/lno) –

Zehn Menschen und ein Hund sind am Freitagmorgen durch die Seenotrettung von mehreren Hausbooten bei Fehmarn gerettet worden. Zuvor hatte der Vermieter der Hausboote auf die Notlage aufmerksam gemacht, erklärt die Deutschen Gesellschaft zur Rettung Schiffbrüchiger (DGzRS) am Freitag. Durch das Hochwasser müsse bald die Strom- und Wasserversorgung zu den Booten abgestellt werden. Da die Stege zu den Hausbooten aber überflutet waren, konnten die Bewohner sich nicht mehr selbstständig über den Landweg in Sicherheit bringen. Die Evakuierung dauerte rund 30 Minuten an. Einige Bewohner waren sich der Notlage nicht bewusst und mussten von den Seenotrettern durch Klopfen und Signalhorn geweckt werden. Der Tourismus-Service Fehmarn vermittelte alternative Unterkünfte an die Geretteten.