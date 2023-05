Überfall in Itzehoe: Bankräuber weiterhin auf der Flucht

Itzehoe (dpa/lno) –

Der unbekannte Täter, der am Mittwochmorgen eine Bank in Itzehoe (Kreis Steinburg) überfallen hatte, ist noch nicht gefasst worden. Dies bestätigte ein Sprecher der Polizei-Leitstelle am Donnerstagmorgen. Der Mann hatte den polizeilichen Angaben zufolge einer Bankmitarbeiterin aufgelauert, als diese die Filiale aufgeschlossen und betreten hatte. Kurz darauf habe ein weiterer Mitarbeiter seinen Arbeitstag in der Bank begonnen. Der etwa 50 Jahre alte Täter bedrohte demzufolge beide mit einem Messer und forderte sie auf, Bargeld herauszugeben. Er sei mit einer größeren Menge Geld in einem Stoffbeutel entkommen, sagte eine Polizeisprecherin am Mittwoch. Die Ermittlungen und Fahndung nach dem Täter liefen nach Polizeiangaben weiter.