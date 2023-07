Ein Schwerverletzter bei Überfall auf Juwelier in Hannover

Hannover (dpa/lni) –

Bei einem bewaffneten Überfall auf einen Juwelier in der Innenstadt von Hannover ist am Dienstag ein Mitarbeiter angeschossen und schwer verletzt worden. Der 39-Jährige wurde in ein Krankenhaus gebracht, wie die Polizei mitteilte. Ob Lebensgefahr bestehe, sei nicht bekannt. Von den beiden maskierten Tätern sei am Dienstagnachmittag in dem Laden mindestens ein Schuss abgeben worden.

Die Täter hatten zunächst den Angestellten mit einer Schusswaffe bedroht. Den Ermittlungen zufolge schlugen sie mit einem Hammer mehrere Glasvitrinen ein. Daraus raubten sie Wertgegenstände. Was und wie viel entwendet wurde, sei aber noch unklar. Die Unbekannten flüchteten auf Fahrrädern.

Die Polizei fahndete mit einem Großaufgebot nach den ihnen, die Suche blieb aber bis zum Abend ohne Erfolg. Die mutmaßlichen Täter sollen eine schlanke, sportliche Figur haben. Einer von ihnen soll eine schwarze Hose, eine schwarze Kapuzenjacke und weiße Turnschuhe getragen haben. Der andere soll eine schwarze Kapuzenjacke, eine blaue Jeanshose sowie schwarze Schuhe angehabt haben. Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei zu melden.