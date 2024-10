Hamburg (dpa/lno) –

Zwei unbekannte Täter haben am Vormittag einen Juwelier in Hamburg-Eilbek überfallen. Die Tat ereignete sich kurz vor 11.00 Uhr in der Lübecker Straße, teilte die Polizei mit. Über die Höhe der Beute konnte die Polizei zunächst keine Angaben machen. Auch, ob die Täter Waffen einsetzten, ist nicht bekannt. Die beiden Männer sind auf der Flucht. Nach ihnen werde nun mit einem Großaufgebot gefahndet.