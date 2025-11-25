Überfall auf Juwelier – Duo flüchtet mit Beute

Kiel (dpa/lno) –

Schmuck und Wertgegenstände in erheblichem Umfang haben bewaffnete Täter bei einem Raubüberfall auf einen Kieler Juwelier erbeutet. Zwei Maskierte bedrohten den Inhaber des Geschäfts im Stadtteil Gaarden nach Zeugenangaben am späten Montagnachmittag, wie die Polizei am Vormittag berichtete. Sie sollen Schusswaffen und Pfefferspray mitgeführt haben. Der 52 Jahre alte Inhaber wurde bei dem Raubüberfall leicht verletzt.

Die Täter zerschlugen gesicherte Vitrinen und stahlen Schmuck und Wertgegenstände in erheblichem Umfang. Die konkrete Schadenshöhe wird noch ermittelt. Im Anschluss flüchteten das Duo samt Beute mit einem Fahrzeug in unbekannte Richtung. Die Polizei sucht nun nach Zeuginnen und Zeugen des Vorfalls kurz nach 16.30 Uhr. Fahndungsmaßnahmen blieben bislang ohne Erfolg.

Der Inhaber beschrieb den ersten Mann als 1,70 Meter groß, 25-35 Jahre alt und gekleidet mit schwarzer Jacke mit Kapuze. Der zweite Mann soll etwa 30 Jahre alt und schwarz gekleidet gewesen sein. Beide Personen haben zudem eine schwarze Maske im Gesicht getragen und gebrochen Deutsch gesprochen.