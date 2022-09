Überfall auf Imbiss wird Fall bei «Aktenzeichen XY»

Bremen (dpa/lni) –

Knapp ein Jahr nach einem Raubüberfall auf einen Schnellimbiss in Bremen ist der Fall ein Thema bei «Aktenzeichen XY … ungelöst». Die ZDF-Sendung will den Fall, bei dem ein Mann verletzt wurde, am Mittwoch (20.15 Uhr) aufgreifen. Drei maskierte Männer waren in der Nacht auf den 4. Oktober 2021 mit einer Schusswaffe, einem Beil und Pfefferspray in den Imbiss eingedrungen. Sie forderten Bargeld und schlugen einen 41 Jahre alten Mitarbeiter nieder. Einen 24 Jahre alten Kollegen bedrohten sie mit der Schusswaffe und forderten Bargeld. Anschließend flüchteten sie mit ihrer Beute.

Die drei Täter waren laut Polizei zwischen 20 und 30 Jahre alt und rund 1,75 Meter groß. Sie trugen während des Überfalls dunkle Kapuzenkleidung und Mund-Nasen-Masken.