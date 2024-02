Überfall auf Holi-Kino: Täter auf der Flucht

Hamburg (dpa/lno) –

Ein bewaffneter Mann hat am Dienstagabend das Holi-Kino in Hamburg-Eimsbüttel überfallen. Nach Angaben der Polizei war der Täter mit einer Pistole bewaffnet um 20.05 Uhr in den Kassenraum gestürmt und hatte die Herausgabe der Einnahmen gefordert und auch einen Schuss in die Luft abgegeben. Anschließend konnte er mit dem erbeuteten Bargeld in niedriger dreistelliger Höhe entkommen, wie die Polizei am Mittwoch mitteilte. Die Polizei fahndete mit mehreren Streifenwagen nach dem Mann. Auch ein Hubschrauber war an dem Einsatz beteiligt und kreiste stundenlang über dem Gebiet. Der Mann sei weiter auf der Flucht, hieß es von der Polizei am Mittwoch.