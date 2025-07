Überfall auf 91-Jährigen auf Friedhof – erster Prozesstag

Kiel (dpa/lno) –

Vor dem Amtsgericht Kiel hat der Prozess gegen einen 20-Jährigen begonnen, der einen 91 Jahre alten Mann auf einem Friedhof überfallen und ausgeraubt haben soll. Auf Antrag der Verteidigung schloss das Jugendschöffengericht die Öffentlichkeit von der Verhandlung aus. Der Angeklagte wurde von Justizbeamten in den Verhandlungssaal gebracht, er sitzt nach eigenen Angaben seit Januar in einer Jugendanstalt ein.

Die Staatsanwaltschaft wirft dem Angeklagten vor, den Mann am 13. August 2023 auf einem Friedhof in Kiel angegriffen zu haben. Der damals 91-Jährige habe am Grab seiner Frau gestanden. Der junge Mann soll dem Opfer von hinten mit einem Gegenstand mindestens dreimal auf den Kopf geschlagen haben. Anschließend habe er ihm 50 Euro und eine Armbanduhr geraubt. Der 91-Jährige erlitt eine erhebliche Kopfverletzung.

Der Prozess soll am 21. und am 23. Juli fortgesetzt werden.