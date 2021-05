Das Blaulicht eines Polizeifahrzeuges leuchtet. Foto: Christoph Soeder/dpa/Symbolbild

Kaltenkirchen (dpa/lno) – Vier maskierte Männer sollen einen 15-Jährigen auf einem Skatepark in Kaltenkirchen (Kreis Segeberg) überfallen haben. Sie schubsten den Jungen am Mittwoch um, schlugen ihn und raubten ihm Schmuck und Portemonnaie, wie die Polizei am Donnerstag mitteilte. Einer der Täter habe zudem ein Messer gezogen. Das Opfer konnte nach Hause fliehen und erstattete Anzeige. Die Polizei sucht Zeugen.

© dpa-infocom, dpa:210527-99-762372/3

