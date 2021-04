Überdimensionale Friedenstaube soll an Kapitulation erinnern

Lüneburg (dpa/lni) – Zur Erinnerung an die Teilkapitulation der Wehrmacht ist auf dem Timeloberg in Wendisch Evern bei Lüneburg eine überdimensionale Friedenstaube in ein Roggenfeld gefräst worden. Darüber steht die Inschrift «4. Mai 1945». «76 Jahre durchgängig Frieden sind für uns vermeintlich selbstverständlich. Für viele ist es das nicht, wie man in der Welt sieht», sagte der Lichtkünstler Wolfgang Graemer am Mittwoch der Deutschen Presse-Agentur. Am kommenden Dienstagabend wird das Feld mit der etwa 180 mal 130 Meter großen Taube von Hunderten von Feuertöpfen beleuchtet.

Am 4. Mai 1945 wurde am Timeloberg im Hauptquartier der Briten nach der Teilkapitulation für Nordwestdeutschland der Frieden für ganz Nordwesteuropa besiegelt. «Wir feiern an diesen Gedenktagen, die coranabedingt im letzten Jahr ausfallen mussten, nicht nur das Ende des Zweiten Weltkrieges und der nationalsozialistischen Gewaltherrschaft, sondern würdigen auch die nachfolgende Friedenszeit in Europa», hieß es vonseiten der Initiatoren. 2020 war eine große Bildergalerie auf dem Feld mit nächtlicher Illumination geplant; eingebunden werden sollten Schülerinnen und Schüler sowie ein internationaler Jugendaustausch.

Am Vorabend des Gedenktages (3. Mai) soll gegen 22.00 Uhr auf dem Lüneburger Marktplatz eine Inszenierung aus Licht, Bildern, Texten und Musik veranstaltet werden – live gestreamt auch im Internet unter www.timeloberg.de. Am Dienstag findet am Timeloberg ab 18.00 Uhr die Gedenkfeier statt (Stream unter www.timeloberg.de).

