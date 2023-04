«Über mehrere Kilometer sichtbar»: Brand in Boostedt

Boostedt (dpa/lno) –

In der Nacht von Karfreitag auf Samstag ist in Boostedt (Kreis Segeberg) der Holz-Anbau einer Lagerhalle in Brand geraten. Wie die Feuerwehr am Samstag erklärt, brach das Feuer auf einem ehemaligen Firmengelände aus. Die Einsatzkräfte wurden gegen 4.00 Uhr von mehreren Anrufern alarmiert. Auf dem Weg zum Brandort sei das Feuer bereits über mehrere Kilometer sichtbar gewesen.

Bei den Löscharbeiten konnte die Feuerwehr verhindern, dass das Feuer auf eine 2500 Quadratmeter große Lagerhalle übergriff. Um 6.00 Uhr war der Brand vollständig gelöscht und verletzt wurde niemand. Die Brandursache und die Höhe des Schadens waren zunächst unbekannt. Die Ermittlungen dauern an.