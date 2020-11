Über 650 Maskenpflicht-Verstöße bei Kontrollen in Hamburg

Ein Schild weist auf das Tragen eines Mundschutzes hin. Foto: Hauke-Christian Dittrich/dpa/Symbolbild

Hamburg (dpa/lno) – Bei Kontrollen der öffentlichen Verkehrsmittel in Hamburg sind am Samstagabend mehr als 650 Verstöße gegen die Maskenpflicht festgestellt worden. Von 17.00 bis 23.00 Uhr wurde insbesondere an den S-Bahnhöfen Altona, Bergedorf, Dammtor und Harburg sowie am U-Bahnhof Hoheluftbrücke und auf den Hafenfähren überprüft, ob die Fahrgäste einen Mund-Nasen-Schutz trugen, wie die Polizei am Sonntag mitteilte.

Abends und am Wochenende halten sich den Angaben zufolge oft weniger Menschen an die Maskenpflicht als tagsüber unter der Woche. Im Verlauf der Kontrollaktion wurden mehr als 17 500 Menschen überprüft, hieß es weiter. Neben den rund 650 Verstößen gegen die Maskenpflicht wurden demnach auch fast 450 Schwarzfahrer ertappt.

Einsatzkräfte von Polizei und Bundespolizei unterstützten die Aktion. Unter anderem wurden Verstöße gegen das Aufenthaltsgesetz und das Betäubungsmittelgesetz festgestellt, wie die Polizei mitteilte. Bereits am Freitagnachmittag sprachen Bundespolizisten am Hamburger Hauptbahnhof einen Mann ohne Maske an. Wie sich herausstellte, war der Mann nach Angaben der Bundespolizei in Lettland wegen Handels mit Betäubungsmitteln zu einer 15 Jahre langen Haftstrafe verurteilt worden und auf der Flucht. Er wurde festgenommen und sollte an die lettischen Behörden ausgeliefert werden.

Polizeimitteilung

Mitteilung der Bundespolizei