Über 475.000 Menschen besuchten 2025 Hamburger Kunsthalle

Hamburg (dpa/lno) –

Mehr als 475.823 Menschen haben im vergangenen Jahr die Hamburger Kunsthalle besucht. Auch digital erreiche das Museum mit knapp 1,4 Millionen Webseiten-Besuchern und mit fast 136.000 Followern auf Instagram eine große Reichweite, teilte die Kunsthalle mit. «Dass wir nach dem Besucherrekord des Jahres 2024 erneut so herausragende Besuchszahlen verzeichnen können, motiviert alle in der Kunsthalle. Und wir freuen uns, dass unser Publikum neugierig, anspruchsvoll, divers und offen für Ungewöhnliches ist», sagte Kunsthallen-Direktor Alexander Klar.

Die meistbesuchte Ausstellung war 2025 «Rendezvous der Träume. Surrealismus und deutsche Romantik» mit 151.557 Besuchern. Die Ausstellung «Anders Zorn. Schwedens Superstar» zeigt noch bis zum 25. Januar das facettenreiche Schaffen des Jahrhunderttalents Anders Zorn (1860–1920) – die Schau besuchten bereits knapp 100.000 Menschen. In der nächsten großen Ausstellung «Maria Lassnig und Edvard Munch. Malfluss = Lebensfluss» (27. März bis 30. August 2026) führt die Kunsthalle erstmalig Werke der österreichischen Künstlerin und des norwegischen Malers zusammen.