Lunden (dpa/lno) –

Mehrere Hundert Rundballen sind in Lunden im Kreis Dithmarschen in Brand geraten. Die Feuerwehr wurde nach Angaben eines Polizeisprechers am Samstag gegen 23.00 alarmiert. Am Morgen dauerten die Löscharbeiten noch an. Die Flammen hätten 300 bis 400 Heuballen erfasst, hieß es.