Über 20.000 Niedersachsen treten aus katholischer Kirche aus

Hannover/Bonn (dpa/lni) –

In Niedersachsen sind im vergangenen Jahr rund 20.700 Menschen aus der katholischen Kirche ausgetreten. Dem stehen insgesamt rund 400 Wiederaufnahmen und Eintritte gegenüber, wie aus Daten hervorgeht, die die Deutsche Bischofskonferenz (DBK) am Donnerstag in Bonn veröffentlicht hat. 2022 traten noch etwa 27.000 Menschen in Niedersachsen aus der katholischen Kirche aus.

Demnach lebten 2023 etwa 1,21 Millionen Katholiken im Bundesland. In Niedersachsen leben rund acht Millionen Menschen. An den Gottesdiensten nehmen nach Angaben der Kirche nur noch sechs Prozent der Katholiken in Niedersachsen teil.

Im Land Bremen gab die katholische Kirche die Zahl der Austritte für 2023 mit rund 1300 an, ein Jahr zuvor waren es noch etwa 1600. Rund 59.000 Menschen sind in Bremen in der katholischen Kirche.

Im vergangenen Jahr sind bundesweit weniger Menschen aus der katholischen Kirche ausgetreten. 2022 hatte die Zahl der Austritte bei mehr als einer halben Million gelegen – ein dramatischer Negativrekord. 2023 waren es dagegen 402.694. Aus der evangelischen Kirche traten 2023 etwa 380.000 Mitglieder aus, wie die Evangelische Kirche in Deutschland (EKD) bereits im vergangenen Monat mitgeteilt hatte. Das waren ähnlich viele wie im Jahr davor.