Udo Lindenberg gratuliert FC St. Pauli zum Aufstieg

Hamburg (dpa/lno) –

Nach dem Aufstieg des FC St. Pauli in die Fußball-Bundesliga erreichen den Kiez-Club immer neue Gratulationen. Über Facebook sprach der Hamburger Musiker Udo Lindenberg dem Verein am Sonntag Glückwünsche aus. Dabei verwies er auf seinen 1976 erschienen Song «Bodo Ballermann». Der umgedichtete Songtext wurde dabei von einem Bild im Stil der «Likörelle» begleitet – Gemälde von Lindenberg, für die er spezielle Farbmischungen aus Likör und Acrylfarbe nutzt. Auf den Post hatten am Montagmorgen bereits über 2800 Menschen reagiert.