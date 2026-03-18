Udo Lindenberg bekommt Miniatur-Zug durch sein Leben

Hamburg (dpa/lno) –

Panikrocker Udo Lindenberg (79, «Sonderzug nach Pankow») bekommt einen eigenen Zug mit seiner Lebensgeschichte im Hamburger Miniatur Wunderland. Der «Panik-Express» entstand über mehrere Monate in enger Zusammenarbeit mit dem Musiker und erzählt auf acht detailreich gestalteten Waggons eine kleine Reise durch acht Jahrzehnte Udo – von der Kindheit in Gronau, über seine Zeit in Libyen, Erlebnisse in der DDR bis zu aktuellen Erfolgen wie dem Hit «Komet», wie die Modelleisenbahn in der Speicherstadt mitteilte.

«Die Zusammenarbeit an diesem Sonderzug war für uns eine große Ehre – und hat uns erneut deutlich gemacht, wie unverwechselbar Udo Lindenberg es seit Jahrzehnten versteht, sich neu zu erfinden und Generationen zu verbinden», hieß es weiter. Gemeinsam mit Udo Lindenberg soll der besondere Zug am Dienstag (24. März) auf die Reise durch die Miniatur-Welt geschickt werden.