Udo Lindenberg bei Hamburger Kino-Aktion mit dabei

Hamburg (dpa/lno) –

Bei der Aktion «Eine Stadt sieht einen Film» dreht sich in diesem Jahr alles um Udo Lindenberg. 18 Hamburger Kinos zeigen heute den Film «Lindenberg! Mach dein Ding» von Regisseurin Hermine Huntgeburth, teilten die Veranstalter mit.

In einigen Kinos werde der 78-Jährige zusammen mit Hauptdarsteller Jan Bülow auf der Bühne stehen. Auch Kinos, an denen der Panikrocker nicht selbst vor Ort sein kann, bekommen eine Portion Lindenberg. In allen weiteren Spielorten begrüßen nämlich Udo-Doubles die Gäste mit einem Gläschen Eierlikör.