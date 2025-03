Udo Lindenberg bei Hamburger Kino-Aktion im Fokus

Hamburg (dpa/lno) –

Einer von Hamburgs bekanntesten Ehrenbürgern steht in wenigen Tagen in gleich mehreren Kinos der Stadt im Mittelpunkt: Die zehnte Ausgabe des Projekts «Eine Stadt sieht einen Film» dreht sich in diesem Jahr um Udo Lindenberg. 18 Hamburger Kinos zeigen am 6. April den Film «Lindenberg! Mach dein Ding» von Regisseurin Hermine Huntgeburth, wie die Veranstalter mitteilten. Beim Rahmenprogramm ist auch der Künstler selbst dabei, versprechen sie weiter.

Der 78-Jährige werde in ausgewählten Kinos mit Hauptdarsteller Jan Bülow auf der Bühne stehen. Auch Kinos, an denen der Panikrocker nicht selbst vor Ort sein kann, bekommen eine Portion Lindenberg. In allen weiteren Spielorten begrüßen nämlich Udo-Doubles die Gäste mit einem Gläschen Eierlikör.

Außerdem sind kleinere Ausstellungen in den teilnehmenden Kinos und eine Führung durch die Hamburger Drehorte des Films geplant. Zum Abschluss des Tages gibt es eine After-Show-Party – natürlich mit Udo-Karaoke.

Als Gemeinschaftsprojekt zeigen Hamburger Arthouse- und Programmkinos bei «Eine Stadt sieht einen Film» einmal im Jahr einen Filmklassiker aus Hamburg. In diesem Jahr feiert das Projekt sein zehnjähriges Jubiläum.