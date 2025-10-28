Uber-Fahrer nach mutmaßlicher Vergewaltigung festgenommen

Ein junger Mann soll eine 20 Jahre alte Frau während einer Fahrt in seinem Uber-Wagen vergewaltigt haben. (Symbolbild) Julian Stratenschulte/dpa

Braunschweig (dpa/lni) –

Nach einer mutmaßlichen Vergewaltigung in Braunschweig-Lehndorf hat die Polizei einen Tatverdächtigen festgenommen. Es handele sich um den 26-jährigen Fahrer eines Uber-Fahrzeugs, mit dem das Opfer in der Nacht auf dem Heimweg gewesen sei, teilte die Polizei mit.

Der junge Mann soll die 20 Jahre alte Frau am 19. Oktober während einer Fahrt in seinem Uber-Wagen sexuell angegriffen haben. Ermittlungen der Kriminalpolizei und Daten des Fahrdienstes hätten den Verdacht auf den Fahrer gelenkt. Er wurde am 23. Oktober festgenommen. Gegen den Mann sei auf Antrag der Staatsanwaltschaft ein Haftbefehl erlassen und vergangene Woche vollstreckt worden. Der Beschuldigte sitzt in Untersuchungshaft. Die Ermittlungen dauern an.