U5-Stationen Sengelmannstraße und City Nord nehmen Form an

Für die neue Hamburger U-Bahnlinie U5 wird an der Sengelmannstraße ein Kreuzungsbauwerk errichtet. Gregor Fischer/dpa

Hamburg (dpa/lno) –

Der Bau der neuen Hamburger U-Bahnlinie U5 soll in diesem Jahr entscheidende Schritte vorankommen. Die Bauarbeiten laufen bereits an den künftigen Haltestellen Bramfeld und City Nord. An der bestehenden U1-Haltestelle Sengelmannstraße entsteht ein Kreuzungsbauwerk, das nach Angaben der Hochbahn die Linie U1 mit der neuen U5 verbinden soll.

Im Herbst soll der zweite Bahnsteig eröffnet werden, der den Fahrgästen künftig einen schnellen Umstieg zwischen beiden Linien ermöglicht. Während die U5-Züge in Richtung stadtauswärts in einem Tunnel verschwinden, müssen die U1-Züge stadtauswärts über eine neue Brücke über die U5-Gleise geführt werden. Mit der Eröffnung des Bahnsteigs soll die U1 die neue Trasse in Betrieb nehmen.

Die weiter südlich gelegene Nachbarstation City Nord (Stadtpark) werde als erste komplette Haltestelle der U5 noch in diesem Jahr im Rohbau stehen, hieß es. Der Betrieb zwischen dieser Station und der bestehende U3-Haltestelle Borgweg soll als Teilstrecke vorzeitig in Betrieb gehen.

Bauarbeiten in Winterhude und Steilshoop

Die Hochbahn U5 Projekt GmbH erwartet in der zweiten Jahreshälfte den Planfeststellungsbeschluss für diesen Abschnitt, der über den Borgweg hinaus bis zur künftigen Station Jarrestraße im Stadtteil Winterhude geht. Dann könnten im Bereich Barmbeker Straße / Wiesendamm vorbereitende Bauarbeiten beginnen.

Im weiter östlich gelegenen Steilshoop soll es schon im Sommer mit dem Aushub einer Baugrube losgehen. Allerdings sind gegen den Bau des ersten Abschnitts der U5 noch zwei Klagen beim Oberverwaltungsgericht anhängig, wie der Senat im Januar auf eine Anfrage der CDU-Bürgerschaftsfraktion mitteilte.

Die U5 soll den nordöstlichen Stadtteil Bramfeld über eine südliche Schleife um Außenalster mit den Arenen am Volkspark verbinden. Auch die westlichen Stadtteile Lurup und Osdorf sollen bis 2040 angeschlossen werden. Die genaue Lage der beiden Haltestellen dort soll bis Jahresende feststehen.

Die rund 29 Kilometer lange U-Bahnlinie soll einmal 24 Haltestellen umfassen und täglich mehr als 315.000 Fahrgäste befördern.