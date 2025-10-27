U4 künftig im Fünf-Minuten-Takt in die Hafencity

Um auf die gestiegene Nachfrage zu reagieren, setzt die Hochbahn samstags künftig mehr Bahnen ein (Symbolbild) Gregor Fischer/dpa

Hamburg (dpa/lno) –

Pünktlich zum Weihnachtsgeschäft fährt die U4 samstags in engerer Taktung in die Hafencity. Ab dem 8. November sollen die Züge zwischen den Haltestellen Burgstraße und Elbbrücken in der Zeit zwischen 12.00 und 18.00 Uhr alle fünf Minuten verkehren, wie die Hochbahn mitteilte. Für die Fahrgäste würden damit rund 45.000 zusätzliche Plätze geschaffen.

Bislang gilt auf der Strecke ein Zehn-Minuten-Takt. Grund für die Anpassung ist laut Hochbahn die gestiegene Nachfrage.

Auch bei den Linien U2 und U4 würden zwischen Burgstraße und Billstedt künftig mehr Bahnen eingesetzt, hieß es. Statt alle fünf Minuten fahren dann drei Bahnen in zehn Minuten.