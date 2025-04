U3-Strecke gesperrt – Ersatzverkehr bis 8. Mai

Hamburg (dpa/lno) –

Wer regelmäßig zwischen Schlump und Kellinghusenstraße unterwegs ist, muss in den kommenden Tagen mehr Zeit einplanen: Bis zum 8. Mai fahren auf der U3-Strecke nämlich zunächst keine Züge mehr. Die Arbeiten seien am Morgen gestartet, sagte eine Sprecherin der Hochbahn der Deutschen Presse-Agentur in Hamburg.

Die Hochbahn richtet einen Ersatzverkehr mit Bussen ein. Die Fahrzeit kann sich den Angaben nach um bis zu 20 Minuten verlängern. Zwischen den Stationen Schlump und Kellinghusenstraße liegen die Haltestellen Hoheluftbrücke und Eppendorfer Baum.

Grund für die Sperrung sind Bauarbeiten, um die Infrastruktur zu verbessern und den Sicherheitsstandard des U-Bahn-Netzes zu erhalten, wie die Hochbahn im Vorfeld mitgeteilt hatte. Der städtische Bahnbetreiber will während der Sperrung 1200 Gleise, 600 Meter Stromschienen sowie 800 Schwellen erneuern.