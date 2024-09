U3 geht für neue Gleise und Weichen in den Pendelbetrieb

Damit auf der Strecke Gleise erneuert werden können, geht die U3 in den Pendelbetrieb. (Archifoto) picture alliance / dpa

Hamburg (dpa/lno) –

Für die Erneuerung von Gleisen und Weichen des U-Bahnnetzes zwischen den Hamburger Stadtteilen Wandsbek und Barmbek fahren die Züge der U-Bahnlinie 3 für einige Tage nur im Pendelbetrieb. Von Dienstag an ändern sich damit die Abfahrtszeiten, wie die Hamburger Hochbahn AG mitteilte. Die Züge der U3 fahren dann in einem 15- beziehungsweise 20-Minuten-Takt. An beiden Endhaltestellen des Pendelzuges müssen die Fahrgäste umsteigen, um weiterfahren zu können. Der Pendelbetrieb soll bis zum 26. September dauern.