U21-Nationalspieler Tresoldi aus Hannover nach Brügge

Hannover (dpa/lni) –

Fußball-Zweitligist Hannover 96 verliert seinen Mittelstürmer Nicolo Tresoldi. Wie der Club mitteilte, verlässt der U21-Nationalspieler die Niedersachsen und setzt seine Karriere beim belgischen Vizemeister FC Brügge fort.

Der heute 20-Jährige zog 2017 mit seiner Familie von Italien nach Deutschland, kam im Alter von 13 Jahren zu Hannover 96 und verbrachte fünf Jahre in der 96-Akademie. Für Hannover bestritt der 20-Jährige 80 Pflichtspiele in denen er 14 Treffer erzielte. Tresoldi wurde jüngst für die U21-Europameisterschaft in der Slowakei (11. bis 28. Juni) nominiert.

«Ich habe die Möglichkeit, mich auf noch höherem Niveau zu beweisen und zu einem Club zu wechseln, der regelmäßig in der Champions League spielt», sagte Tresoldi: «Ich freue mich darauf, auch wenn mir der Abschied aus Hannover unfassbar schwerfällt.»