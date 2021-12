U20-Europameisterin Helms wechselt vom HSV nach Dortmund

Hamburg (dpa/lno) – Zwei Hamburger Leichtathletik-Talente werden ihren bisherigen Club zum Jahresende verlassen und ab Januar 2022 für einen neuen Verein starten. HSV-Sprinterin Lysann Helms, die im Juli bei der U20-EM in Tallinn (Estland) im Vorlauf über 4×400 Meter für das später im Finale siegreiche DLV-Quartett antrat, schließt sich der LG Olympia Dortmund an. Mittelstreckenläuferin Lisa Hausdorf wechselt vom TuS Germania Schnelsen zu Eintracht Frankfurt.

Janina Lange, Zweite der deutschen Meisterschaften im Siebenkampf in diesem Jahr, kehrt dagegen vom MTV Lübeck zurück zu ihrem Heimatverein SC Poppenbüttel. Die 23-Jährige, die in Hamburg arbeitet, gab berufliche Gründe für ihre Entscheidung an.

